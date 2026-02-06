Nazar Daletskyi został pochowany przez swoją rodzinę na wiejskim cmentarzu w zachodniej Ukrainie w 2023 r. jako bohater, który zginął na polu walki. Trudno się więc dziwić szokowi, jakiego doznała jego matka, gdy do niej zadzwonił - osłabiony i wyczerpany, ale cały i zdrowy. Mężczyzna został uwolniony z rosyjskiej niewoli w ramach ostatniej wymiany jeńców.
Krótki film wideo pokazujący matkę, odbierającą telefon od uważanego za zabitego przez Rosjan syna, stał się już viralem.
Matka pyta syna: "Masz ręce, nogi, wszystko?". "Nazarczuk, moje drogie dziecko, tak długo na ciebie czekałam" - nie może opanować emocji.
Kuzynka Nazara, Roksolana, krzyczy i skacze z radości w tle.