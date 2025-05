Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku, do którego doszło na Pomorzu. Rozpędzone bmw uderzyło w drzewo. Zdjęcia, które opublikowali policjanci ze Starogardu Gdańskiego, przerażają.

Policja na miejscu tragedii / KPP w Starogardzie Gdańskim /

Do zdarzenia doszło w piątek, 2 maja, w nocy na drodze wojewódzkiej nr 222 w pobliżu miejscowości Bobowo (woj. pomorskie).

Kiedy policjanci przybyli na miejsce, zobaczyli na poboczu drogi całkowicie rozbite na drzewie bmw.

Samochodem podróżowało 4 młodych mężczyzn, mieszkańców powiatu starogardzkiego. Niestety obrażenia, jakich doznał 25-letni pasażer, okazały się śmiertelne. Dwóch pozostałych pasażerów w wieku 19 i 23 lat przetransportowano do szpitala w celu zdiagnozowania obrażeń ciała.

Mundurowi zatrzymali 20-letniego kierowcę bmw. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny od rozbitego auta.

Wideo youtube

Została mu pobrana krew do badań, żeby sprawdzić, czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.

/ KPP w Starogardzie Gdańskim /

Tragedia, której można było uniknąć

Policjanci przypominają, że każdy wypadek drogowy to tragedia, której można było uniknąć.

"Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności" - piszą funkcjonariusze.

Kierowcy - pamiętajcie droga to nie tor wyścigowy. Przestrzegajcie ograniczeń prędkości i dostosujcie prędkość do warunków drogowych. Koncentrujcie się i unikajcie rozproszenia uwagi podczas jazdy. Telefon, jedzenie czy głośna muzyka mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Jeśli jesteście zmęczeni, zatrzymajcie się i zróbcie przerwę. Kontynuowanie jazdy, gdy jesteśmy zmęczeni, to kolejna z przyczyn wypadków drogowych. Uważajcie na pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych i przy ograniczonej widoczności. Zawsze upewnijcie się, że przejście dla pieszych jest wolne. Sprawdzajcie stan techniczny pojazdu i regularnie serwisujcie samochód" - podkreślają policjanci.

/ KPP w Starogardzie Gdańskim /

Zaapelowali także do pieszych. "Bądźcie widoczni i po zmroku noście odblaski. Przekraczajcie jezdnię w wyznaczonych miejscach i upewnijcie się, że kierowcy was widzą. Nie wchodźcie nagle na jezdnię, zawsze patrzcie w obie strony przed wejściem na przejście dla pieszych. Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drodze - dzieci często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, dlatego muszą być pod stałą opieką dorosłych" - apelują policjanci.