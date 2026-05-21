Rafineria Gdańska zakończyła tegoroczny, częściowy postój remontowy. W trwającym niespełna trzy miesiące projekcie wzięło udział około 2500 specjalistów z 119 firm, z których ponad 90% to polskie przedsiębiorstwa. Kolejna odsłona remontu planowana jest na wiosnę 2027 roku.

W tle Rafineria Gdańska / Andrzej Jackowski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

W połowie maja Rafineria Gdańska zakończyła jeden z najbardziej wymagających projektów ostatnich lat - częściowy postój remontowy.

Modernizacją objęto 19 instalacji, a prace prowadziło 2500 specjalistów. "Postój remontowy to jedno z kluczowych narzędzi utrzymania efektywności i niezawodności rafinerii. Dlatego wraz z zakończeniem jednego postoju rozpoczynamy przygotowania do kolejnego" - podkreślił Grzegorz Orzeszko, członek Zarządu Rafinerii Gdańskiej.

Tysiące urządzeń, setki badań

W trakcie postoju naprawiono i wyczyszczono wymienniki, zbiorniki, kolumny, reaktory i piece. Przeprowadzono 690 rewizji wewnętrznych, 610 prób ciśnieniowych oraz ponad 1,9 tys. badań nieniszczących.

"Ten remont był dla nas największym wyzwaniem pod względem liczby specjalistycznych badań diagnostycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technik" - zaznaczył Daniel Konkel, dyrektor Terenowego Oddziału UDT w Gdańsku.

Bezpieczeństwo priorytetem

Podczas remontu przeprowadzono ponad 560 kontroli BHP, a wykonawcy przepracowali łącznie około 840 tys. godzin. Nie odnotowano żadnych poważnych incydentów technicznych ani pożarów.

"Coraz większa część zakresu prac wynika bezpośrednio z analiz RBI i badań diagnostycznych. Dzięki temu możemy skuteczniej planować działania i rozwijać bardziej predykcyjne podejście do utrzymania ruchu" - podkreślił Tomasz Branicki, dyrektor ds. techniki Rafinerii Gdańskiej.



Wszystkie zebrane doświadczenia i wyniki badań zostaną wykorzystane podczas kolejnego postoju, zaplanowanego na wiosnę 2027 roku. Wtedy zatrzymanych zostanie 71 instalacji, z czego 48 obejmą prace remontowe.