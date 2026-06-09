12-letniego chłopca, tonącego w jeziorze Przywidzkim na Pomorzu, udało się wydobyć z wody. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Śmigłowiec LPR / Shutterstock

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Około godziny 13:20 strażacy otrzymali zgłoszenie o tonącym 12-letnim chłopcu w jeziorze Przywidzkim przy ul. Jeziornej w Przywidzu (pow. gdański).

Grupa chłopców kąpała się w jeziorze. W pewnym momencie jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów. Zadzwonili po pomoc. Chłopiec został wyciągnięty z wody, następnie prowadzono jego resuscytację. Po przywróceniu funkcji życiowych śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Teraz ustalamy dokładne okoliczności tego zdarzenia - mówi RMF FM asp. Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Na miejsce zadysponowano cztery samochody pożarnicze z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Gdańska.