​Zarzut zabójstwa usłyszał we wtorek 19-letni Jakub K., podejrzewany o zamordowanie swojej matki. Do zbrodni miało dojść w niedzielę 7 czerwca w Tczewie (woj. pomorskie).

Tczew: 19-letni Jakub K. usłyszał zarzut zabójstwa matki (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Jak poinformował prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, śledztwo w sprawie zabójstwa 42-latki prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tczewie.

Do zdarzenia doszło w jednej z kamienic w centrum miasta . Policjantów zaalarmowano, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę.

Funkcjonariusze, którzy przybyli do mieszkania, zastali tam ciało kobiety oraz zakrwawionego 19-latka. Mężczyzna został zatrzymany.

W trakcie wtorkowego przesłuchania nie odniósł się on do stawianego mu zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego trzymiesięczny areszt.

Jakubowi K. grozi co najmniej 10 lat za kratkami.