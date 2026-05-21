Już od przyszłego tygodnia w województwie warmińsko-mazurskim ruszają kontrole obiektów noclegowych, w których podczas wakacji będą wypoczywać dzieci i młodzież. Sanepid zapowiada zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, gdzie w poprzednich latach wykryto nieprawidłowości lub zgłaszano skargi.

Od 25 maja do 5 czerwca pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzą prewencyjne kontrole w wybranych miejscach noclegowych na Warmii i Mazurach.

Inspektorzy sprawdzą, czy obiekty są odpowiednio przygotowane na przyjęcie grup dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.

Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Sanitarna, szczególną uwagę zwrócą na te miejsca, które w poprzednich sezonach były przedmiotem skarg lub prowadzono wobec nich postępowania administracyjne.



Dzikie turnusy pod lupą

Kontrolerzy przyjrzą się również obiektom, gdzie w poprzednich latach wykryto tzw. dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium oświaty wyjazdy organizowane przez różne podmioty.

Takie przypadki są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie podlegają oficjalnym kontrolom i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.



Wyniki poprzednich kontroli

Przed ubiegłorocznymi wakacjami inspektorzy sanitarni skontrolowali 67 obiektów, w tym osiem hoteli, pole biwakowe, cztery schroniska oraz 54 ośrodki wypoczynkowe i inne miejsca świadczące usługi hotelarskie. Aż 52 z nich uznano za w pełni przygotowane do przyjęcia wakacyjnych grup.

Efektem kontroli było wszczęcie dwóch postępowań administracyjnych, nałożenie dwóch mandatów karnych na łączną kwotę 500 zł oraz wydanie zaleceń pokontrolnych czterem obiektom.

Podczas inspekcji sprawdzano m.in. warunki lokalowe, stan techniczny łazienek i bloków żywieniowych, a także place zabaw i boiska.

Kontrole także w trakcie wakacji

Sanepid zapowiada, że kontrole będą prowadzone również podczas trwania wakacji. W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach zarejestrowano 2064 turnusy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. W 23 miejscach stwierdzono niewłaściwy stan sanitarny, co skutkowało nałożeniem 15 mandatów.

W regionie wykryto także dwa przypadki wypoczynku niezgłoszonego do kuratorium oświaty.



Celem kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Inspektorzy przypominają, że wszelkie nieprawidłowości mogą być zgłaszane przez rodziców i opiekunów, a każda skarga jest dokładnie analizowana.