Z powodu awarii ciepłowniczej zimne kaloryfery może mieć wciąż około 25 tys. mieszkańców Gdyni – podały na konferencji prasowej władze miasta. Problem dotyczy obecnie: Dąbrowy, Fikakowa i Karwin. Przywracanie dostaw ciepła potrwa: pęknięcie ciepłociągu ma być naprawione do końca dnia, później zacznie się napełnianie sieci wodą.

Awaria sieci wodociągowej w Gdyni / PEWiK Gdynia /

Awarie ciepłownicze, które wystąpiły w nocy z 11 na 12 lutego i objęły swoim zasięgiem niemal połowę miasta.



Pracownicy OPEC-u natychmiast zajęli się usuwaniem przyczyn awarii. Jeszcze w środę, udało się naprawić sieć obsługującą Pogórze. Według komunikatów z g. 10.00 w czwartek, awarie zostały także usunięte w dzielnicach: Witomino, Karwiny I, Pustki Cisowskie, Chwarzno-Wiczlino i Mały Kack.

Szacujemy, że problem dotyczy obecnie 10 proc. mieszkańców - mówiła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Dodała, że awarie nastąpiły równolegle w kilku miejscach.

Ekipy pracują teraz na ul. Nałkowskiej.

Wiemy, w którym miejscu doszło do awarii. Trwają prace odkrywkowe. To teren zurbanizowany, nie chcemy zatrzymywać ruchu, ale jednocześnie zależy nam, żeby jak najszybciej dotrzeć do miejsca wżeru korodowego w sieci - mówił dyrektor ds. Rozwoju Technologii i Efektywności Energetycznej OPEC w Gdyni Marek Dawidowski. Szacujemy, że do końca dnia uda nam się technicznie usnąć awarię sieć, a jutro zaczniemy napełnianie sieci - dodał.

Jak wyjaśnił Dawidowski do awarii doszło w miejscu, gdzie sieć ciepłownicza była "wiekowa", przyczyniła się do tego także duża różnica temperatury powietrza między dniem i nocą.

Początkowo awaria spowodowała, że zimne kaloryfery mieli mieszkańcy 8 dzielnic, wczoraj 7, obecnie problem dotyczy: Dąbrowy, Fikakowa i Karwin.

Prezydent Gdyni poinformowała, że pracownicy MOPS skontaktowali się z osobami niesamodzielnymi: 3 osoby poprosiły o wsparcie i je otrzymały. Zorganizowane są całodobowe patrole Straży Miejskiej. Do dyspozycji mieszkańców jest czynny całodobowo numer telefonu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni - 58 660-22-03.

Szkoły i przedszkola działają, a część z nich - dopóki awaria nie będzie usunięta - może zorganizować dla dzieci zajęcia opiekuńcze poza swoimi budynkami m.in. w Centrum Nauki Experyment, kinach czy teatrach.