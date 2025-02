Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dzisiaj rano w Rabce-Zdroju brutalnie zaatakował 14-latkę - poinformowała RMF FM Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

/ RMF FM

Zatrzymany mężczyzna ma 21 lat i jest mieszkańcem Rabki-Zdroju. Policjanci prowadzą czynności z jego udziałem.

Do schwytania napastnika doszło dzięki publikacji nagrania z monitoringu.

Policjanci weryfikowali każdą z tych informacji i okazało się, że jedna z tych informacji doprowadziła nas do sprawcy - powiedziała nam Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.

Mężczyzna podczas zatrzymania był trzeźwy.

Brutalny atak na 14-latkę

Do brutalnej napaści na 14-latkę doszło w środę ok. godz. 8 rano na leśnej ścieżce w pobliżu stadionu miejskiego w Rabce-Zdroju (Małopolskie). Nastolatka była w drodze do szkoły. Naprzeciwko niej szedł mężczyzna, który w pewnym momencie ją zaatakował.

Napastnik zaczął bić 14-latkę po głowie. Zauważyli to przechodzący w pobliżu ludzie, którzy spłoszyli sprawcę. Mężczyzna uciekł.

14-latka trafiła do szpitala. Obrażenia dziewczynki nie były groźne, została wypisana ze szpitala do domu - mówił nam rzecznik prasowy KPP w Nowym Targu st. asp. Łukasz Burek.

"Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.