Dokładnie o godz. 4:45 na Westerplatte w Gdańsku rozpoczęły się uroczystości 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie tam padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej - tym samym zwiastując początek najkrwawszego i najtragiczniejszego konfliktu we współczesnej historii świata.

Obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Stanisław Pawłowski / RMF FM

"1 września 1939 roku, o godzinie 4:45 nad ranem, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień w kierunku Westerplatte. Chwilę później wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski, rozpoczynając największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach ludzkości - II wojnę światową" - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego na platformie X.

"Dziś oddajemy hołd wszystkim, którzy stawili czoła agresorom. Pamiętamy o ich odwadze, poświęceniu i cierpieniach milionów ludzi, które na zawsze odmieniły losy świata" - podkreślono w komunikacie.

W obchodach biorą udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uroczystości 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Stanisław Pawłowski

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Zgodnie z tradycją, poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed godz. 4.45 - to właśnie o tej porze padły pierwsze strzały drugiej wojny światowej.

Po tym odegrano i wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a biało-czerwona flaga została uroczyście wciągnięta na maszt.

W dalszej części ceremonii zapłonie Znicz Pokoju. Następnie żołnierze odczytają Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostanie uczczone salutem armatnim.

Zaplanowano oficjalne przemówienia m.in. prezydenta RP, premiera, szefa MON, marszałka Sejmu i zastępcy prezydenta Gdańska. Po nich nastąpi modlitwa.

Po ceremonii złożenia wieńców przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża uczestnicy wysłuchają "Hymnu do Bałtyku" oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.





