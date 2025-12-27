Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla czterech powiatów województwa pomorskiego oraz Trójmiasta. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zaleceń służb.

Alerty pogodowe i apel o ostrożność w związku z wichurami / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W sobotę mieszkańcy powiatów lęborskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego oraz Gdańska, Gdyni i Sopotu otrzymali alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek".

Służby podkreślają, by unikać spacerów po parkach, plażach, falochronach, molach i klifach oraz nie zbliżać się do linii brzegowej, gdzie wysokie fale i silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie życia.

Utrudnienia na drogach i apel policji

Pomorska policja zaleca dostosowanie prędkości jazdy do warunków pogodowych, zachowanie większego odstępu od innych pojazdów, szczególnie na drogach nadmorskich i mostach, oraz zwracanie uwagi na powalone drzewa, gałęzie i przedmioty na jezdni. Funkcjonariusze rekomendują, by w miarę możliwości odłożyć podróże w rejonach objętych ostrzeżeniem. W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Prognozy: silny wiatr i wzrost poziomu wód

Według prognoz, w powiatach lęborskim, wejherowskim, puckim i nowodworskim oraz w Gdyni i Gdańsku średnia prędkość wiatru może osiągać do 60 km/h, a w porywach nawet do 100 km/h. Alert drugiego stopnia wydany przez meteorologów obowiązuje do niedzieli, do godz. 16.00. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem wiatr osiągnie prędkość do 45 km/h, w porywach do 85 km/h - te ostrzeżenia będą aktywne do niedzieli do godz. 11.00.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia dla Wybrzeża zachodniego i wschodniego. W związku z wiatrem sztormowym prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych, a lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów alarmowych. Alert IMGW pozostanie w mocy do niedzieli do godz. 14.00.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Służby apelują o śledzenie komunikatów i zabezpieczenie mienia na balkonach i posesjach.