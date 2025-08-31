Czterech nastolatków zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w Gdańsku przy ul. Sucharskiego przed mostem im. Jana Pawła II. Dachowała tam osobówka. Aby wydobyć 18-letniego kierowcę ze zgniecionego samochodu, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego.

Poważny wypadek w Gdańsku. Osobówka dachowała, w środku czwórka nastolatków

Do dramatycznego zdarzenia, o którym strażacy poinformowali w niedzielę, doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ul. Sucharskiego - przed mostem im. Jana Pawła II - w Gdańsku w województwie pomorskim.

W wyniku dachowania osobówki poszkodowanych zostało czterech nastolatków. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby wydobyć 18-letniego kierowcę ze zgniecionego auta. Droga w kierunku S7 była długo nieprzejezdna.

Patrząc na zdjęcia z wypadku, które ku przestrodze opublikowały służby, można określić, że cudem czwórka młodych ludzi przeżyła. Nastolatkowie trafili do szpitala. Przyczynę wypadku ustala policja.

