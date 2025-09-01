Mężczyzna podejrzany o zamordowanie byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija zatrzymany - poinformował o tym w nocy na portalu X Wołodymyr Zełenski.

/ RMF FM

Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali dziś w nocy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija.

"Trwają niezbędne czynności śledcze. Poleciłem, aby dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości. Dziękuję naszym funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę. Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione." - napisał na portalu X prezydent Ukrainy.

Przypomnijmy Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę we Lwowie przez mężczyznę przebranego w strój kuriera popularnej firmy dostarczającej jedzenie.



