Mężczyznę trzymającego przedmiot przypominający broń palną, który stał w oknie jednego z domów przy ul. Mickiewicza w Kłobucku w województwie śląskim, zauważyli przechodnie w niedzielę. Funkcjonariuszom, m.in. kontrterrorystom, udało się go zatrzymać. Nikt nie został poszkodowany. "Śledczy ustalą jakiego rodzaju jest to broń i czy znajdowała się w legalnym posiadaniu zatrzymanego" - podała policja.

W niedzielę po południu w Kłobucku na Śląsku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Policja dostała zgłoszenie, że przy ul. Mickiewicza - w oknie jednego z domów - zauważono mężczyznę trzymającego przedmiot przypominający broń palną. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy podjęli próbę nawiązania kontaktu z mężczyzną.

Na widok mundurowych ukrył przedmiot, który trzymał i odszedł od okna, a potem nie reagował na wezwania policjantów i nie chciał otworzyć drzwi.

"Działania prowadzone były we współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczony przy nim przedmiot wyglądający na broń palną trafił do dalszych badań" - podali mundurowi.

Teraz śledczy ustalą jakiego rodzaju jest to broń, czy znajdowała się w legalnym posiadaniu zatrzymanego, a także czy zachowanie mężczyzny stwarzało zagrożenie dla innych osób.