Dziewięć osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz usiłowania prania pieniędzy przy projekcie utworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku. Taką informację przekazała Prokuratura Europejska (EPPO). Według ustaleń śledczych spółka ubiegała się o środki z programu Aktywny Maluch 2022-2029, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski dotyczyły utworzenia dziewięciu placówek dla dzieci do lat trzech (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dziewięć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dotacji i próby prania pieniędzy przy projekcie żłobków w Gdyni i Gdańsku - informuje Prokuratura Europejska (EPPO).

Firma złożyła wnioski o wypłatę blisko 599 tys. euro, z czego Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił ponad 532 tys. euro.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Wnioski dotyczyły utworzenia dziewięciu placówek dla dzieci do lat trzech, po 40 miejsc każda. W sierpniu 2025 r. firma złożyła wnioski o wypłatę ok. 66,5 tys. euro na każdą placówkę, czyli łącznie blisko 599 tys. euro.

Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił większość środków - ponad 532 tys. euro - jednak wstrzymał pozostałą część z powodu podejrzeń o nadużycia. Śledczy ustalili, że spółka miała przedstawić nierzetelne dokumenty i oświadczenia, aby uzyskać finansowanie i podpisać umowę.

Ustalenia śledztwa

Z zebranego materiału wynika, że w ramach projektu nie utworzono odpowiednich lokali i nie zatrudniono wykwalifikowanej kadry. Ponadto spółka nie dysponowała środkami finansowymi niezbędnymi do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi.



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kilkanaście przeszukań na terenie Gdańska, Bydgoszczy i Lublina. Zatrzymano dziewięć osób, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze.



Jak podała EPPO, zabezpieczono też mienie o wartości ponad 538 tys. euro, a środki zwrócono Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Na czym polega program Aktywny Maluch?

Prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program Aktywny Maluch wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu obejmuje lata 2022-2029.



Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich.