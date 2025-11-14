Ciało kobiety odnaleziono ponad rok po zbrodni, znalazł je komornik. Teraz Sąd Okręgowy w Słupsku zajmie się sprawą brutalnego zabójstwa 30-letniej Justyny C. z Chojnic (woj. pomorskie). Oskarżony, 55-letni Piotr W., nie przyznaje się do winy. Proces będzie miał charakter poszlakowy.

Proces w sprawie zabójstwa Justyny C. z Chojnic. Oskarżony 55-letni Piotr W. stanie przed sądem

Do tragicznego odkrycia doszło na początku kwietnia 2024 roku w mieszkaniu komunalnym w Chojnicach, które zajmowała Justyna C.

Zwłoki kobiety w stanie znacznego rozkładu znaleziono w trakcie czynności komorniczych na początku kwietnia 2024 r. w zajmowanym przez nią mieszkaniu komunalnym w Chojnicach - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.

Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa doszło 1 lutego 2023 roku. Justyna C. została uduszona metalową linką. Prokuratura wskazuje, że motywem zbrodni była najprawdopodobniej zazdrość. Oskarżony Piotr W. przyznał się jedynie do znajomości z ofiarą, odmówił jednak składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy.

Piotr W., mieszkaniec jednej z miejscowości pod Chojnicami, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, mężczyzna był już wcześniej karany za gwałt oraz przestępstwa przeciwko mieniu, w tym rozbój. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak przekazał Wnuk, proces będzie miał charakter poszlakowy. Co to oznacza?

Czym jest proces poszlakowy?

Proces poszlakowy to postępowanie, w którym sąd opiera się na dowodach pośrednich, a nie bezpośrednich (np. nagrania, zeznania naocznych świadków, przyznanie się do winy), i tylko wtedy może wydać wyrok skazujący, gdy wszystkie poszlaki tworzą nieprzerwany, logiczny łańcuch prowadzący do winy oskarżonego.

Poszlaki to fakty lub okoliczności, które pośrednio wskazują na sprawcę przestępstwa. Mogą to być np. ślady biologiczne, zapisy z monitoringu, analiza połączeń telefonicznych, motyw, zachowanie oskarżonego przed i po zdarzeniu, czy inne okoliczności, które - rozpatrywane łącznie - pozwalają sądowi na wyciągnięcie wniosku o winie.