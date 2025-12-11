Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 56-letniego księdza Waldemara P., podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Informację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował o tymczasowym areszcie na trzy miesiące dla 56-letniego księdza Waldemara P. podejrzanego o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletnich – podała prokuratura.



Jak informują śledczy, sprawa dotyczy wielokrotnego doprowadzenia od 2004 do 2024 roku w różnych miejscowościach województwa pomorskiego małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Śledztwo zainicjowało zawiadomienie kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym przez osobę duchowną – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Duszyński.

Przeszukanie parafii i zabezpieczone dowody

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 1 sierpnia tego roku.

W toku postępowania prokurator zlecił funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukanie budynku parafii, w którym mieszkał duchowny.

Znaleziono między innymi telefon komórkowy księdza. Urządzenie przekazano biegłemu z zakresu informatyki śledczej, który wyodrębnił korespondencję prowadzoną przez księdza od 2019 do 2024 roku.

Zawierała ona wiadomości o charakterze intymnym wymieniane z wieloma osobami, zarówno małoletnimi, jak i dorosłymi mężczyznami.

Kolejne osoby pokrzywdzone

Analiza korespondencji pozwoliła na tym etapie śledztwa ustalić cztery osoby pokrzywdzone, które przesłuchano. W sprawie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych – przekazał prok. Duszyński. Dodał, że zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów 56-letniemu Waldemarowi P.

24 listopada duchowny usłyszał zarzuty popełnienia czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę czterech osób.

Zarzuty dotyczą seksualnego wykorzystania stosunku zależności oraz usiłowania doprowadzenia małoletnich i pełnoletnich pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim początkowo nie uwzględnił wniosku i zastosował wobec księdza środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Prokurator złożył jednak zażalenie na tę decyzję.

W środę Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował o zastosowaniu wobec Waldemara P. tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Śledczy ustalają, czy lista pokrzywdzonych osób przez księdza jest dłuższa. Prokuratura apeluje do wszystkich, którzy mogli zostać skrzywdzeni przez Waldemara P., aby zgłaszali się bezpośrednio do prowadzącego sprawę prokuratora.