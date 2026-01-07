Nowe informacje po ubiegłotygodniowym pożarze budynku ZUS w Sztumie. Jak przekazał rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie pomorskim Krzysztof Cieszyński, od czwartku budynek będzie ponownie dostępny dla klientów. Przyczyny zdarzenia ustalą policja i biegły z zakresu pożarnictwa.

Do pożaru dachu w budynku inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Mickiewicza w Sztumie doszło w poniedziałek 29 grudnia. Przed przybyciem straży pożarnej z obiektu ewakuowało się około 80 osób. Nikt nie odniósł obrażeń.

W środę regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński poinformował, że placówka będzie otwarta ponownie od czwartku 8 stycznia.

Podkreślił, że wizytę warto zarezerwować wcześniej. To wygodne rozwiązanie, które zapewnia lepszą organizację obsługi - stwierdził.

Z kolei oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sztumie przekazała, że do zbadania sprawy zostanie powołany biegły sądowy z zakresu pożarnictwa, który jednoznacznie wskaże przyczynę powstania pożaru.