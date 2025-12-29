W Sztumie zapalił sie budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a droga krajowa nr 55 jest częściowo nieprzejezdna. Wszyscy pracownicy i petenci zostali ewakuowani.

/ Starostwo Powiatowe w Sztumie / Shutterstock

W poniedziałek przed południem wybuchł pożar w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Mickiewicza w Sztumie (Pomorskie).

Na miejsce natychmiast skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwa, a sytuacja jest dynamiczna. Spod dachówek wydobywa się gęsty dym.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, ewakuowano blisko 80 osób - to pracownicy i petenci. Nie ma informacji o poszkodowanych.



Do pożaru doszło na dachu, który był w trakcie remontu. Na miejscu była ekipa remontowa. Przyczyny pożaru będzie badać policja. Straty będzie można oszacować dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej. Policja i nadzór budowalny zdecyduje, kiedy znów budynek będzie udostępniony klientom - mówi RMF FM Agata Muchowska z ZUS.

Przed godz. 14.00 poinformowano, że pożar został zlokalizowany. Trwa dogaszanie i rozbiórka dachu, aby upewnić, że nie ma zarzewi ognia. Konstrukcja będzie sprawdzana termowizją.

Z powodu prowadzonej akcji gaśniczej oraz obecności pojazdów ratunkowych, na drodze krajowej nr 55 w rejonie Sztumu wprowadzono ruch wahadłowy.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu.











