Policjanci z Nowego Żmigrodu (woj. podkarpackie) zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mieszkaniec powiatu jasielskiego był ścigany przez niemiecki sąd za przestępstwa na tle seksualnym. Zatrzymanie było efektem międzynarodowej współpracy służb.

Na początku marca funkcjonariusze w Nowym Żmigrodzie (woj. podkarpackie) ) ustalili, że na ich terenie może przebywać mężczyzna ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania.

Policjanci udali się do centrum miejscowości, gdzie zauważyli poszukiwanego przez niemiecki sąd mieszkańca powiatu jasielskiego.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna jest ścigany w związku z przestępstwami na tle seksualnym. Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.





Międzynarodowa współpraca służb



Policja podkreśla, że w celu zatrzymania poszukiwanych bardzo często współpracuje z innymi organami ścigania, wykorzystując wszelkie dostępne możliwości, również na szczeblu międzynarodowym.

„Często ich współpraca ma wymiar międzynarodowy. Tak było również i tym razem” – informują funkcjonariusze.



Dwa dni po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do sądu w Krośnie. Ten zdecydował o tymczasowym areszcie dla poszukiwanego.

To pozwoli na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności formalnych, które z kolei umożliwią przekazanie mężczyzny organom Republiki Federalnej Niemiec.



