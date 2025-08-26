Dramatyczne sceny rozegrały się w Parku Staromiejskim w Łodzi, gdzie operator monitoringu miejskiego zauważył leżącą na chodniku nastolatkę. Jak się okazało, 14-letnia dziewczyna była kompletnie pijana.

Szokujące sceny w parku. "Zdjęcia nie oddają w pełni dramatyzmu" / Straż Miejska w Łodzi /

Zdjęcia nie oddają w pełni dramatyzmu tej sytuacji — rzeczywistość wyglądała znacznie gorzej - piszą łódzcy strażnicy miejscy.

Poinformowali oni o tym, że operator monitoringu miejskiego w Parku Staromiejskim zauważył osobę leżącą na chodniku.

Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zobaczyli 14-latkę "będącą w stanie głębokiego upojenia alkoholowego". Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczyną i wezwali karetkę.

Jak poinformowano, dziewczyna nie była w stanie samodzielnie się podnieść ani logicznie się porozumiewać.

Na zdjęciach, które strażnicy opublikowali, widać dziewczynę leżącą pod drzewem.

Sprawa została zgłoszona policji. Funkcjonariusze - jak poinformowano - sporządzą m.in. notatkę o demoralizacji i skierują sprawę do sądu rodzinnego.