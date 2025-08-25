Tragiczny wypadek na S7 w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). Bus zderzył się tam z ciągnikiem. Cztery osoby nie żyją.

Cztery osoby zginęły / PSP Jędrzejów /

Do tragicznego wypadku doszło przed godz. 14.00 na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Mierzawa pod Wodzisławiem (woj. świętokrzyskie).

Bus zderzył się tam z ciągnikiem, maszyną drogową, która wykaszała trawę na poboczu.

Cztery osoby zginęły.

Ofiary śmiertelne to pasażerowie busa, którzy zostali zakleszczeni w pojeździe. Do ich wydobycia strażacy użyli ciężkiego sprzętu, jednak ich życia nie udało się uratować.

/ PSP Jędrzejów /

Jak informuje GDDKiA, droga w kierunku Warszawy została zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17.

Wyznaczono objazdy

Policja wyznaczyła objazdy. Pojazdy stojące przed przed miejscem zdarzenia powinny jechać drogą dojazdową wzdłuż S7 (otwarta brama na drogę serwisową).

Dla pozostałych pojazdów objazd wyznaczono przez miejscowość Lubcza.

Tekst jest w trakcie aktualizacji.



