Prokuratura bada sprawę pożaru hali przy ul. Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. W obiekcie o powierzchni ok. 3 tysięcy metrów kwadratowych funkcjonował m.in. park trampolin.

Wnętrze spalonej hali w Gorzowie Wielkopolskim / kpt. Mateusz Markuszka/ KM PSP GORZÓW WIELKOPOLSKI / Państwowa Straż Pożarna

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Pożar hali należącej do komunalnej spółki Gorzowski Rynek Hurtowy wybuchł rano w niedzielę 24 maja. W kulminacyjnym momencie akcji walczyło z nim około 100 strażaków.

Budynek doszczętnie spłonął w środku, a część spalonego dachu się zarwała. Nikt nie został ranny.

Spalona hala w Gorzowie Wielkopolskim / kpt. Mateusz Markuszka/ KM PSP GORZÓW WIELKOPOLSKI / Państwowa Straż Pożarna

Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim. Dotyczy ono sprowadzenia pożaru, który bezpośrednio zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Prokurator zweryfikuje wszystkie możliwe wersje zdarzenia, w tym hipotezę o podpaleniu, zwarciu instalacji elektrycznej, grzewczej i o wystąpieniu czynników losowych - przekazała rzeczniczka gorzowskiej prokuratury okręgowej, Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Jakie działania już zostały wykonane w ramach śledztwa? To m.in. oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa i zabezpieczenie nagrań z monitoringu oraz filmów od świadków. Przesłuchani zostali też m.in. pracownicy hali.

Jak informuje prokuratura, straty po pożarze nie zostały jeszcze oszacowane.