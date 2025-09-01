O godz. 4:45 na Westerplatte w Gdańsku rozpoczęły się uroczystości 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego" - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki na Westerplatte / Adam Warżawa / PAP

"1 września 1939 roku, o godzinie 4:45 nad ranem, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień w kierunku Westerplatte. Chwilę później wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski, rozpoczynając największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach ludzkości - II wojnę światową" - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego na platformie X.

"Dziś oddajemy hołd wszystkim, którzy stawili czoła agresorom. Pamiętamy o ich odwadze, poświęceniu i cierpieniach milionów ludzi, które na zawsze odmieniły losy świata" - podkreślono w komunikacie.

W obchodach biorą udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uroczystości 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej / Stanisław Pawłowski

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Zgodnie z tradycją, poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed godz. 4.45 - to właśnie o tej porze padły pierwsze strzały drugiej wojny światowej.

Po tym odegrano i wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a biało-czerwona flaga została uroczyście wciągnięta na maszt.

W dalszej części ceremonii zapłonął Znicz Pokoju. Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim.

Nawrocki: Musimy załatwić kwestię reparacji

Podczas uroczystości głos zabrał prezydent Karol Nawrocki.

Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego - mówił na Westerplatte prezydent.

Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale potrzebuje też reparacji od państwa niemieckiego - dodał.

Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami - powiedział Karol Nawrocki.

Odznaczenia prezydenta

Dodatkowo odznaczył on 10 archeologów Krzyżem Zasługi. Wśród wyróżnionych jest Filip Kuczma, kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej. W kwietniu podczas otwarcia wystawy "Pamięć w ziemi zapisana. Archeologia Westerplatte" powiedział RMF FM, że na terenie Westerplatte co najmniej trzech obrońców może wciąż czekać na odnalezienie, identyfikację i godny pochówek.

Podczas prac znaleziono wiele przedmiotów, m.in. fragment polskiej armaty polowej, używanej przez obrońców Westerplatte 1 września 1939 roku, ale też polskie książki, gazety, przedmioty codziennego użytku.