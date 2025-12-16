Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Poliny Krakowskiej. Była zawodniczka rugby i reprezentantka Polski zmarła w wieku zaledwie 25 lat. Informację o jej odejściu przekazał klub Black Roses Posnania.

Klub Black Roses Posnania przekazał w mediach społecznościowych smutną informację o śmierci Poliny Krakowskiej (Kharlamovej).

Była zawodniczka rugby miała zaledwie 25 lat. "Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Polina Krakowska (Kharlamova)" - poinformowano w oficjalnym komunikacie na Facebooku.

Polina Krakowska była znana w środowisku rugby nie tylko jako zawodniczka poznańskiego klubu, ale także jako reprezentantka Polski. W 2017 roku brała udział w mistrzostwach Europy U-18 w Andorze. Uczestniczyła również w prestiżowych turniejach, takich jak United World Games oraz Turniej Nadziei Olimpijskich.



W oficjalnym wpisie klub Black Roses Posnania wyraził głęboki żal i współczucie dla rodziny oraz bliskich zmarłej zawodniczki. "Wraz z całym klubem składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla rodziny i bliskich" - czytamy w komunikacie.



Klub nie ujawnił przyczyny śmierci 25-letniej Poliny Krakowskiej. Wiadomo jedynie, że ostatnie lata spędziła w Poznaniu razem z rodziną.

Uroczystości pogrzebowe Poliny Krakowskiej odbędą się w piątek, 19 grudnia, w Poznaniu przy ul. Nowina 1. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11:00, a pogrzeb o 11:45.