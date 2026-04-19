Na Półwyspie Helskim trwają intensywne przygotowania do nadchodzącej majówki i sezonu wakacyjnego. Jastarnia - jedno z najpopularniejszych letnisk północnej Polski - już teraz czeka na turystów, oferując nie tylko szerokie plaże i wodne atrakcje, ale także unikalną atmosferę rybackiej miejscowości.

Jastarnia to jedno z najbardziej znanych nadbałtyckich letnisk, przygotowujące się intensywnie do sezonu turystycznego, zwłaszcza na majówkę.

Jastarnia łączy walory plażowania nad Bałtykiem i sportów wodnych, a jej historyczne i kulturowe dziedzictwo, takie jak neobarokowy kościół czy latarnia morska, przyciąga turystów.

Unikatowe fortyfikacje z czasów II wojny światowej stanowią dodatkową atrakcję dla miłośników historii, a lokalne krajobrazy i infrastruktura sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.

W Jastarni ożywienie: "Wszyscy szykują się na majówkę"

W Jastarni już teraz czuć atmosferę zbliżającego się sezonu. Właściciele sklepów i punktów z pamiątkami przygotowują się na napływ turystów. Wszyscy szykują się na majówkę - mówi jedna z prowadzących lokalny punkt z gadżetami. Z witryn znikają kwiaty, a ich miejsce zajmują akcesoria plażowe i najchętniej wybierane przez wczasowiczów upominki.

W hotelach prace porządkowe trwają przez cały rok, ale wiosną nabierają szczególnego tempa. Oprócz standardowych prac, przygotowywane są dodatkowe atrakcje, animacje, programy rozrywkowe oraz wypożyczalnie rowerów. Wraz z sezonem letnim rośnie też zapotrzebowanie na pracowników - hotele i restauracje prowadzą rekrutacje, by sprostać większej liczbie gości.

Jastarnia gotowa na przyjęcie turystów, rezerwacje spływają na ostatnią chwilę

Chociaż Jastarnia od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, tegoroczny sezon niesie ze sobą pewną niepewność.

Ten rok wydaje się nam takim trochę Matrixem, czyli nie wiemy do końca, jak będzie. Rezerwacje są na ostatnią chwilę. Ta sytuacja geopolityczna też tutaj zmienia zachowanie gości - mówi menadżerka jednego z hoteli w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

Po wstępnym boomie rezerwacyjnym nastąpiła stagnacja - wczasowicze obserwują ceny i czekają na rozwój sytuacji.

Jastarnia - perła Półwyspu Helskiego - to nie tylko plaże

Jastarnia, obok Helu i Jastrzębiej Góry, jest jednym z najbardziej znanych letnisk na północy kraju. Położona między otwartym Bałtykiem a spokojną Zatoką Pucką, zachwyca zarówno miłośników kąpieli słonecznych, jak i sportów wodnych. Miasto powstało z połączenia historycznych osad i dziś obejmuje także Kuźnicę oraz słynną Juratę.

Spacerując po Jastarni, można poczuć ducha dawnych czasów. Wąskie uliczki, tradycyjne drewniane domy z kapliczkami i marynistyczne motywy na każdym kroku przypominają o rybackich korzeniach miejscowości. Szczególną uwagę przyciąga neobarokowy kościół z amboną w kształcie łodzi i 47-metrową wieżą.

Na miejscowym cmentarzu znajdują się tablice z nazwiskami rybaków, których pochłonęło morze - to wyjątkowe miejsce pamięci, podkreślające silny związek mieszkańców z Bałtykiem.

Jednym z symboli Jastarni jest latarnia morska , najniższa na polskim wybrzeżu, wznosząca się na wysokość 13,3 metra. Choć nie jest udostępniona do zwiedzania, jej światło widoczne jest z 15 mil morskich. Latarnia powstała po wojnie z elementów latarni Stilo i od 1950 roku służy żeglarzom.

W okolicach miasta można zobaczyć także unikatowe fortyfikacje z czasów II wojny światowej . Schrony bojowe kompleksu Ośrodka Oporu Jastarnia, takie jak Sęp, Sokół, Saragossa i Sabała, zachowały się w bardzo dobrym stanie i stanowią ciekawą atrakcję dla miłośników historii.

Jastarnia to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Szerokie, piaszczyste plaże zachęcają do wypoczynku, a płytkie wody Zatoki Puckiej i bogactwo infrastruktury sprzyjają uprawianiu windsurfingu, kitesurfingu i innych sportów wodnych.