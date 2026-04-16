Polska infrastruktura wojskowa i krytyczna poddawana jest nieustannym testom ze strony cyberprzestępców. Ataki liczone w milionach, zmieniające się taktyki oraz rosnąca rola sztucznej inteligencji - to codzienność żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którzy stoją na straży bezpieczeństwa państwa. Ich praca to nie tylko obrona, ale i współpraca z ekspertami cywilnymi oraz ciągłe doskonalenie narzędzi ochrony.

Polska pod cyberatakiem: Kulisy obrony wojskowej przed hakerami i rola Cyber Legionu / Shutterstock

Polska infrastruktura wojskowa i krytyczna każdego dnia staje się celem dziesiątek tysięcy cyberataków. Jak wynika z najnowszych danych, tylko w ubiegłym roku odparto niemal 4 miliony prób phishingowych.

Naszym największym utrapieniem jest cisza, wbrew pozorom, a nie szum - podkreśla dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał Karol Molenda, z którym przy okazji odbywającego się w Poznaniu Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa i Technologii Przełomowych Insecon rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Cisza w sieci może bowiem oznaczać zmianę taktyki przez wroga lub przygotowanie do poważniejszego ataku.

Mimo skutecznych zabezpieczeń, w 2025 roku odnotowano ponad 7000 poważnych incydentów cyberbezpieczeństwa. Większość z nich dotyczyła prób szpiegostwa i pozyskiwania informacji, jednak pojawiły się również działania o zdecydowanie bardziej destrukcyjnym charakterze. Generał Molenda przytacza przykład, gdy celem ataku było wyłączenie prądu w Polsce - to pierwszy tak poważny przypadek, który mógł doprowadzić do chaosu w kraju.

Prewencja i współpraca kluczem do cyberbezpieczeństwa

Wojskowi specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa skupiają się nie tylko na reagowaniu na zagrożenia, ale przede wszystkim na skutecznej prewencji. Bardzo dużo energii, środków finansowych i determinacji poświęciliśmy na to, by to bezpieczeństwo było wielopoziomowe i to teraz to skutkuje naszą odpornością - zaznacza generał Molenda.

Zmieniająca się taktyka cyberprzestępców wymusza nowe podejście. Coraz częściej atakują oni nie bezpośrednio polską infrastrukturę, lecz próbują znaleźć słabe punkty u partnerów, w tym w sektorze transportu, logistyki czy energetyki. Dlatego tak istotna staje się współpraca z podmiotami cywilnymi i wymiana doświadczeń. Wojsko wspiera kluczowe sektory, by zapewnić ich dostępność w sytuacjach kryzysowych.

Walka intelektów i rola sztucznej inteligencji

Cyberprzestrzeń to pole nieustannej rywalizacji intelektów. Atakujący nieustannie udoskonalają swoje metody, ale równie kreatywni muszą być obrońcy. Generał Molenda podkreśla, że polski zespół Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mimo młodego wieku, wyróżnia się innowacyjnością i skutecznością.

Polska, która jest jednym z najbardziej atakowanych krajów świata, potrafi tą gardę utrzymać wysoko i nie słyszymy o spektakularnych atakach, które się zmaterializowały - mówi dowódca.

Jednym z kluczowych narzędzi w walce z cyberprzestępcami jest sztuczna inteligencja. Potrafi ona przeszukać ogromne ilości danych i zidentyfikować nawet najbardziej ukryte zagrożenia. W polskich siłach zbrojnych powstało specjalne Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, które rozwija zastosowania AI nie tylko w cyberbezpieczeństwie, ale także w systemach uzbrojenia, rozpoznania czy wspomagania decyzji dowódców.

Cyber LEGION: Armia ekspertów gotowa do działania

Wyjątkowym projektem na skalę międzynarodową jest powołanie tzw. Cyber LEGIONU. To grupa ekspertów z rynku cywilnego, którzy w razie potrzeby są gotowi wesprzeć siły zbrojne. Początkowo zakładano, że do projektu zgłosi się około 200-400 osób. Tymczasem w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin liczba chętnych przekroczyła 400, a obecnie w Cyber LEGION jest już ponad trzy tysiące specjalistów.

Niesamowite historie osób, które pracują na rynku cywilnym, są ekspertami, którzy jakby może tu i teraz, nie czują potrzeby zakładania munduru, ale zgłaszają swoją gotowość do działania w momencie próby lub kryzysu - podkreśla generał Molenda. Część z nich zdecydowała się nawet na złożenie przysięgi i dołączenie do aktywnej rezerwy.

Przyszłość cyberbezpieczeństwa: gra zespołowa

Walka o bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni to proces, który wymaga zaangażowania zarówno wojska, jak i ekspertów cywilnych. Współpraca, wymiana informacji oraz wykorzystanie najnowszych technologii są dziś niezbędne, by skutecznie odpierać coraz bardziej zaawansowane ataki. Wojsko nie zamyka się w swoich strukturach - cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa, w której liczy się każdy specjalista.