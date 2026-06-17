W sobotę, 20 czerwca, Gdańsk stanie się miejscem 30. jubileuszowej edycji Biegu po Nowe Życie. To obchodząca w tym roku 15-lecie istnienia inicjatywa promująca ideę dawstwa i transplantacji narządów. W symbolicznym marszu udział wezmą osoby po przeszczepieniach oraz dawcy rodzinni, którym towarzyszyć będą znane osoby ze świata sportu, kultury i mediów, lekarze zaangażowani w rozwój transplantologii oraz koordynatorzy transplantacyjni i przedstawiciele zawodów medycznych związanych z transplantologią. Do wydarzenia dołączy również młodzież z trójmiejskich szkół ponadpodstawowych oraz przyjaciele i sympatycy Biegu.

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Uczestnicy wystąpią w czteroosobowych sztafetach, a każdy z nich pokona kilometrowy odcinek trasy prowadzącej reprezentacyjnym traktem Głównego Miasta - od Bramy Złotej do Bramy Zielonej. Start i meta zostaną zlokalizowane na Targu Węglowym.

Jak podkreśla Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor wydarzenia, choć uczestnicy maszerujący z kijami nordic walking będą rywalizować na czas, najważniejszy pozostaje przekaz inicjatywy.

W tym wydarzeniu nie chodzi o sportowy wynik, ale o budowanie świadomości i pokazanie, jak ogromne znaczenie społeczne ma donacja narządów. Bieg po Nowe Życie tworzy przestrzeń spotkania osób, które dzięki transplantacji otrzymały szansę na dalsze życie, z tymi, którzy tę szansę umożliwili. Liczymy, że mieszkańcy i turyści będą nam towarzyszyć wzdłuż trasy i wspólnie wesprą uczestników marszu - mówi Arkadiusz Pilarz.

Marsz otworzy Przemysław Saleta - ambasador i współtwórca inicjatywy, a zarazem rodzinny dawca nerki, który poprowadzi sztafetę z numerem 1. Wśród uczestników pierwszych zmian znajdą się między innymi: Łukasz Konopka, Krystian Pesta, Angelika Cichocka, Cezary Trybański, Mariusz Wlazły a także Miss Polski 2025 Oliwia Mikulska.

/ Materiały prasowe

W wydarzeniu wezmą udział również wybitni przedstawiciele środowiska medycznego, związani z transplantologią i dziedzinami ją wspierającymi. Wśród nich znajdą się m.in. prof. Jarosław Czerwiński, prof. Mariusz Kuśmierczyk, prof. Zbigniew Włodarczyk, dr hab. Bogumił Wowra, dr Piotr Kołsut.

Silną reprezentację wystawi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. W ponad trzydziestoosobowej grupie znajdą się m.in. dyrektor naczelny Jakub Kraszewski, prof. Marcin Gruchała, dr hab. Piotr Domagała, i dr hab. Piotr Siondalski oraz dr Justyna Bigda - konsultantka województwa pomorskiego ds. transplantologii klinicznej.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to jedyny ośrodek transplantacyjny w regionie i jednocześnie jeden z największych w Polsce. Transplantologia stanowi ważny element naszego działania. Korzystają z niej pacjenci, dla których przeszczepienie jest ostatnią możliwością na poprawę zdrowia lub w ogóle przeżycie. Tym chętniej włączamy się już po raz kolejny w to ważne wydarzenie, by wspólnie promować ideę przeszczepiania narządów - mówi dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski.

Podczas czwartej zmiany sztafetowej na trasę wyjdą uczniowie trójmiejskich szkół ponadpodstawowych, w tym liceów nr II, III, V, VI, IX, XIV i XV, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Energetycznych, SMS LO GKS Gedania 1922, SMS LO Marcina Gortata oraz LO nr II z Sopotu i LO nr II z Gdyni.

/ Materiały prasowe

Oficjalnym Partnerem wydarzenia została Fundacja LPP. Cieszymy się, że jako Fundacja LPP możemy być partnerem Biegu po Nowe Życie. To inicjatywa, która w wyjątkowy sposób łączy edukację, społeczne zaangażowanie i niezwykłe historie osób, które dzięki transplantacji otrzymały drugą szansę. Wierzymy, że każda rozmowa o transplantacji i możliwościach ratowania życia dzięki przeszczepieniom może przyczynić się do zwiększania świadomości społecznej i dawać nadzieję osobom czekającym na nowy start - mówi Patrycja Zbytniewska, Prezeska Fundacji LPP.

Na trasie 30. Biegu po Nowe Życie pojawi się ponad 70 osób po transplantacjach z całej Polski. Jedną z nich będzie 10 letnia Marcelina, która fragment wątroby dostała od swojego taty. O nowym życiu swojej córki po przeszczepieniu rodzinnym opowiada jej mama Paulina. Nasze życie wygląda całkowicie normalnie, jeździmy na rowerach, jeździmy na rolkach, chodzimy po górach, pływamy w jeziorze, robimy wszystko co każda normalna rodzina, musimy tylko pamiętać o lekach, które Marcelina musi brać do końca życia - mówi Paulina.

/ Materiały prasowe

Program 30. Biegu po Nowe Życie - Gdańsk - Targ Węglowy

Miejsce wydarzenia - Gdańsk - Targ Węglowy, Długi Targ, ul. Długa - 20 czerwca 2026

14:30 - rozpoczęcie wydarzenia - otwarcie, rozgrzewka, prezentacja uczestników

15:00 - START pierwszego uczestnika

Ok. 17:15 - zakończenie

W związku z organizacją w Gdańsku 30. Biegu po Nowe Życie w dniach 19-21.06.2026 wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym:

19.06. od 8:00 do 21.06. do 9:00 - Targ Węglowy

20.06. od 8:00 do 21.06. do 9:00 - ul. Długa, Długi Targ i ul. Tkacka