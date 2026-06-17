Wakacje 2026 przyniosą dobre wiadomości dla mieszkańców Wielkopolski planujących wypoczynek nad Bałtykiem. Polregio oraz Koleje Wielkopolskie uruchamiają nowe weekendowe połączenia kolejowe z Poznania do popularnych nadmorskich kurortów, takich jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje. Sprawdź szczegóły rozkładów jazdy i dowiedz się, jak szybko można dotrzeć nad morze.

/ Polregio / Materiały prasowe

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Nowe połączenia Polregio z Poznania nad Bałtyk

W okresie wakacyjnym Polregio uruchomi trzy weekendowe połączenia kolejowe z Poznania do nadmorskich miejscowości.

Pociągi przewoźnika pojadą do Świnoujścia oraz Kołobrzegu.

Jak informuje spółka, do Świnoujścia kursować będzie pociąg „Orkan”, który wyruszy z Poznania o godz. 7.14, a powrót ze Świnoujścia zaplanowano na godz. 19.21.

Do Kołobrzegu natomiast pasażerowie będą mogli wybrać się pociągiem „Riwiera” (odjazd z Poznania o godz. 6.39, powrót o godz. 19.14) oraz „Harpun” (odjazd o godz. 8.01, powrót o godz. 13.15).

Szybsze połączenia Kolei Wielkopolskich

Od końca czerwca weekendowe pociągi z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia uruchomią także samorządowe Koleje Wielkopolskie.

Dzięki ograniczeniu liczby postojów podróż ma być znacznie krótsza. Według planu, pociąg wyruszy z Poznania o godz. 6.12, aby o godz. 9.03 dojechać do Świnoujścia – informuje przewoźnik. Polregio i Koleje Wielkopolskie to dwaj główni przewoźnicy regionalni w Wielkopolsce, działający na zlecenie samorządu województwa.

Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ubiegłym roku z usług kolei regionalnej w regionie skorzystało ponad 31 mln pasażerów.

Koleje Wielkopolskie przewiozły ponad 19 mln osób, a Polregio niemal 12 mln podróżnych.