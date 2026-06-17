Już wkrótce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie można zobaczyć i poczuć jedno z najrzadszych zjawisk w świecie roślin – kwitnienie dziwidła olbrzymiego, uznawanego za najbardziej śmierdzący kwiat świata. To pierwsza taka okazja w historii wrocławskiego ogrodu.

/ Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego / Facebook

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Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) po raz pierwszy zakwitnie na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

"To bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin" – podkreślają przedstawiciele ogrodu. Roślina została sprowadzona z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Kwiat, który pachnie... padliną

Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnych lasów równikowych Sumatry i jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Roślina może osiągnąć nawet trzy metry wysokości i półtora metra średnicy. Kwitnienie trwa zaledwie 2-3 dni, ale to właśnie wtedy dziwidło przyciąga największą uwagę – i to nie tylko ze względu na swój imponujący wygląd.

Kwiat wydziela bardzo intensywny zapach przypominający mieszankę padliny, moczu, odchodów i zgnitego mięsa.

"Jeszcze kilka, kilkanaście dni" – informuje wrocławski ogród w mediach społecznościowych, zachęcając do śledzenia informacji o dokładnym terminie kwitnienia.

Kwitnienie dziwidła olbrzymiego to wydarzenie, które przyciąga tłumy na całym świecie.

We Wrocławiu będzie można je podziwiać po raz pierwszy. Warto śledzić komunikaty Ogrodu Botanicznego, by nie przegapić tego wyjątkowego, choć bardzo krótkiego spektaklu natury.