Od teraz pasażerowie korzystający z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka mogą liczyć na znacznie sprawniejszą i wygodniejszą kontrolę bezpieczeństwa. Oficjalnie uruchomiono tam zmodernizowany Punkt Kontroli Bezpieczeństwa, który dzięki nowoczesnym skanerom C3 pozwala m.in. na zniesienie limitu 100 ml płynów w bagażu podręcznym oraz pozostawienie elektroniki w torbie podczas kontroli.

/ Port Lotniczy "Rzeszów -Jasionka" / Facebook

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W Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka oficjalnie uruchomiono zmodernizowany Punkt Kontroli Bezpieczeństwa.

Dzięki skanerom C3 zniesiono limit 100 ml płynów, a pasażerowie mogą pozostawić elektronikę w bagażu, co skraca odprawę i podnosi komfort podróży.

Rzeszowskie lotnisko jest trzecim w Polsce, które zdecydowało się na takie rozwiązanie - wcześniej zrobiły to lotniska w Krakowie i Poznaniu.

Bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Pełne wdrożenie skanerów w standardzie C3 pozwala nam usprawnić kontrolę, ograniczyć liczbę czynności po stronie pasażerów i jednocześnie zwiększyć skuteczność wykrywania zagrożeń - podkreślił podczas konferencji prasowej prezes portu Adam Hamryszczak.





Nowoczesna infrastruktura i ekologia

W ramach modernizacji w Jasionce zainstalowano trzy skanery rentgenowskie EDSCB w standardzie C3, trzy automatyczne linie transportu kuwet, cztery bramki dostępu oraz nowoczesny system monitoringu wizyjnego z 20 kamerami.

Co istotne, nowy sprzęt zużywa o co najmniej 30 procent mniej energii niż dotychczasowe urządzenia, co przekłada się na większą efektywność i ekologię.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań liczba stanowisk kontrolnych została zmniejszona z sześciu do trzech, przy zachowaniu tej samej przepustowości.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla całego regionu.

To przedsięwzięcie jest ważne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i rozwoju regionalnej infrastruktury transportowej. Modernizacja Punktu Kontroli Bezpieczeństwa pokazuje, że odpowiednio wykorzystane środki europejskie mogą realnie wspierać nowoczesne rozwiązania poprawiające jakość obsługi pasażerów oraz dostępność - zaznaczył.

Zmodernizowany punkt kontroli został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uproszczony proces i specjalnie przygotowane stanowiska mają ułatwić poruszanie się po strefie kontroli.