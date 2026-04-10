110 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł na terenie zakładu zajmującego się utylizacją opon w miejscowości Rożental (woj. pomorskie). Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku apeluje do mieszkańców Pelpina i okolic o zachowanie ostrożności. "Wstępne pomiary wskazują na obecność substancji, które przy dłuższej ekspozycji mogą być niekorzystne dla zdrowia" - przekazano.

Duży pożar w zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental, w powiecie tczewskim / KW PSP w Gdańsku /

Zgłoszenia o pożarze strażacy otrzymali o 16:45. W zakładzie utylizacji opon w miejscowości Rożental zapaliła się maszyna do rozdrabniania opon oraz jedna z pryzm granulatu. Ogień wciąż się rozprzestrzenia.

"Po przybyciu pierwszych zastępów potwierdzono rozwinięty pożar obejmujący obszar około 300 metrów kwadratowych" - przekazał w komunikacie mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Dodał, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Przed godziną 22:00 kpt. Michał Myrda z KP PSP Tczew przekazał, że w akcji uczestniczy działa 28 zastępów, czyli 110 strażaków. Cały czas prowadzimy działania gaśnicze w natarciu. Palą się teraz tylko opony w części silosu. Część opon udało nam się za pomocą FADROM wywieźć w bezpieczne miejsce, a te, które zostały objęte pożarem, gasimy w tej chwili - zaznaczył.

W działaniach bierze również udział specjalistyczny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Gdańsku. Na miejscu są także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy monitorują jakość powietrza, oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni.

Akcja potrwa prawdopodobnie do późnych godzin nocnych.

Straż zaleca pozostanie w pomieszczeniach

Przed godziną 21:00 straż pożarna poinformowała, że wstępne pomiary jakości powietrza wskazują na obecność substancji, które przy dłuższej ekspozycji mogą być niekorzystne dla zdrowia. "Dlatego apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Przede wszystkim zalecamy ograniczenie przebywania na zewnątrz, zamknięcie okien i drzwi" - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.