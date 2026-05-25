W Gdyni zakończyła się trzydniowa konferencja On Duty 2026, podczas której eksperci ratownictwa wodnego, przedstawiciele służb mundurowych, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu debatowali nad przyszłością bezpieczeństwa na wodzie. Wśród tematów dominowały nie tylko innowacje technologiczne, ale także kluczowa rola sprawności psychofizycznej ratowników.

Współczesne ratownictwo wodne stoi na progu technologicznej rewolucji. Nowoczesny sprzęt, innowacyjne rozwiązania i coraz bardziej zaawansowane urządzenia wspierają codzienną pracę ratowników. Jednak, jak podkreślają uczestnicy konferencji On Duty 2026, nawet najlepsza technologia nie zastąpi człowieka - jego sprawności, refleksu i przygotowania psychofizycznego.

Aktualnie ratownictwo wodne jest bardzo dobrze wyposażone, jednak za każdym sprzętem stoi człowiek. I jeszcze przez wiele lat to właśnie kultura fizyczna, sprawność fizyczna oraz psychofizyczna będą kluczowymi cechami każdego ratownika wodnego. Dlatego tak ważna pozostaje nieustanna praca nad sobą, nad ciałem, charakterem i odpornością psychiczną - podkreśla w rozmowie z RMF FM Jakub Friedenberger, organizator konferencji.

Sprawność psychofizyczna ratownika. Fundament bezpieczeństwa

Ratownictwo wodne wymaga od ratowników świadomego i systematycznego dbania o własną kondycję fizyczną oraz przygotowanie do pracy w specyficznym środowisku ­­- zaznacza Jakub Friedenberger.

Jak podkreśla nasz rozmówca, niezwykle istotne jest odpowiednie odżywianie, regularna aktywność fizyczna oraz trening dostosowany do rodzaju akwenu i charakteru wykonywanej służby. Szczególne znaczenie ma umiejętność pływania, która stanowi "podstawę podstaw", ponieważ ratownik wodny niezależnie od wykorzystywanego sprzętu zawsze funkcjonuje w środowisku wodnym. Zwraca również uwagę na konieczność rozwijania siły i wytrzymałości fizycznej. Ratownicy muszą być przygotowani zarówno na krótkie i bardzo intensywne akcje, jak i na długotrwałe działania wymagające dużej odporności organizmu.

Ważnym aspektem poruszanym podczas konferencji była także profilaktyka. Odpowiednie nawodnienie, zbilansowana dieta oraz dbałość o regenerację organizmu. To wszystko wpływa na koncentrację, refleks i gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

W programie wydarzenia znalazły się liczne wykłady eksperckie, warsztaty praktyczne oraz prezentacje sprzętu, które pozwoliły uczestnikom wymienić doświadczenia i zapoznać się z najnowszymi trendami w branży.