W środowe popołudnie wybuchł pożar w hali hurtowni spożywczej w miejscowości Łomna na Mazowszu. Z ogniem walczy 21 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany.

Pożar w Łomnej /

Kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przekazał, że strażacy na miejscu byli po godzinie 14:00. Pożar pojawił się w hali magazynowej o wymiarach 20 m na 100 m.

W pobliżu budynku znajdowało się pięć samochodów osobowych, które w wyniku promieniowania cieplnego też zostały objęte pożarem - powiedział RMF FM kpt. Paweł Plagowski.

W akcji gaśniczej uczestniczy 21 zastępów straży pożarnej z powiatów nowodworskiego, warszawskiego zachodniego i z warszawskiej komendy miejskiej.

Po godz. 16:00 sytuacja nie była jeszcze opanowana.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.