W poniedziałek gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odbył rozmowę telefoniczną z gen. Christopherem Donahuem, dowódcą Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce oraz Dowództwa Wojsk Lądowych NATO. Tematem rozmowy była m.in. obecność wojsk USA na wschodniej flance NATO oraz bezpieczeństwo regionu.
Jak poinformował Sztab Generalny WP, podczas poniedziałkowej rozmowy generałowie omówili obecność amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, działania wzmacniające odstraszanie i obronę oraz kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie. Informację przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X.