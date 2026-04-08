Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Zielonej Górze kolejnego, 23-letniego Polaka, któremu zarzuca się pomocnictwo przy umyślnym wznieceniu pożaru w czeskich Pardubicach - przekazał w środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Jak przypomniał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 20 marca w czeskich Pardubicach doszło do podpalenia hali produkcyjnej należącej do przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego.
"Na podstawie materiałów zgromadzonych przez ABW, mazowiecki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej wszczął w tej sprawie śledztwo" - przekazał Dobrzyński na platformie X.