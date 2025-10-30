​Chwile grozy przeżył mężczyzna, który wraz dzieckiem podróżował w czwartek samochodem osobowym w Antoninie na terenie powiatu kwidzyńskiego w Pomorskiem. W trakcie wichury drzewo spadło na samochód osobowy. Jak przekazała straż pożarna, oboje zostali ranni i trafili do szpitala.

Choć do groźnego zdarzenia w powiecie kwidzyńskim doszło w czwartek po południu, to strażacy zgłoszenie w tej sprawie otrzymali wieczorem.

Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na samochód osobowy w Antoniu w województwie pomorskim spadło tam drzewo.

Wiadomo, że na skutek wypadku mężczyzna oraz jadące z nim dziecko trafili do szpitala.

W województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Do godz. 20 strażacy odnotowali 139 zdarzeń w woj. pomorskim związanych z usuwaniem skutków wichury.