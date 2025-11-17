Na jednej z kaszubskich dróg doszło do dachowania samochodu. Okazało się, że pojazdem kierował 32-letni Kolumbijczyk, który ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W poniedziałkowy poranek na drodze wojewódzkiej nr 212 na Kaszubach doszło do groźnego zdarzenia.
Między miejscowościami Wojsk i Lipnica dachował samochód osobowy.
Okazało się, że pojazd prowadził 32-letni Kolumbijczyk, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.
Nikt nie odniósł obrażeń, a mężczyzna był trzeźwy. Okazało się jednak, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Dawid Łaszcz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
Funkcjonariusze w miejscu zdarzenia wprowadzili ruch wahadłowy.