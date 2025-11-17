Na jednej z kaszubskich dróg doszło do dachowania samochodu. Okazało się, że pojazdem kierował 32-letni Kolumbijczyk, który ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Auto kierowane przez 32-latka z Kolumbii dachowało na DW212 (zdjęcie z miejsca wypadku) / Komenda Powiatowa Policji w Bytowie / Facebook

W poniedziałkowy poranek na drodze wojewódzkiej nr 212 na Kaszubach doszło do groźnego zdarzenia.

Między miejscowościami Wojsk i Lipnica dachował samochód osobowy.

Okazało się, że pojazd prowadził 32-letni Kolumbijczyk, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

32-letni Kolumbijczyk miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych / Komenda Powiatowa Policji w Bytowie / Facebook

Nikt nie odniósł obrażeń, a mężczyzna był trzeźwy. Okazało się jednak, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Dawid Łaszcz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Funkcjonariusze w miejscu zdarzenia wprowadzili ruch wahadłowy.