Karambol na dolnośląskim odcinku A4. Między węzłem Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie zderzyło się 6 pojazdów. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 10.

Na A4 zderzyło się sześć samochodów/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM, do karambolu doszło na 161. kilometrze trasy, dokładnie na wysokości Żórawiny.

Zderzyło się tam 6 samochodów.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pojazdy tarasują jednak dwa pasy w kierunku Legnicy. Przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym, ale przy takim natężeniu ruchu idzie to bardzo wolno.

Po godz. 8.00 korek miał już 13 kilometrów.

Aby uniknąć zatoru, kierowcy powinni zjechać z autostrady już na wysokości Oławy i objechać korek lokalnymi drogami.