Mieszkańcy Świnoujścia mogą bezpłatnie odebrać preparaty odstraszające dziki – informuje tamtejszy magistrat. Środek dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta.

Świnoujście rozdaje preparaty odstraszające dziki (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Mieszkańcy Świnoujścia mogą bezpłatnie odbierać ekologiczne preparaty odstraszające dziki.

Środek jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Darmowy preparat ma formę ekologicznego, biodegradowalnego płynu o intensywnym zapachu, który skutecznie zniechęca dzikie zwierzęta do przebywania w pobliżu zabudowań, śmietników czy prywatnych posesji. Jak podkreślają urzędnicy, środek jest bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Władze miasta przypominają, że dziki coraz częściej pojawiają się na osiedlach i w okolicach pojemników na śmieci, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców.

Magistrat apeluje, by nie dokarmiać dzikich zwierząt, zamykać śmietniki oraz nie pozostawiać resztek jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Stosowanie preparatu w połączeniu z odpowiednim zabezpieczeniem odpadów i niedokarmianiem dzików skutecznie ograniczy ich obecność w mieście - podkreśla Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.



Władze Świnoujścia zapowiadają również, że w sezonie ponownie pojawią się specjalistyczne odstraszacze, które były wykorzystywane w ubiegłym roku.