Władze Kielc ogłosiły ambitny plan budowy sieci parkingów wielopoziomowych, które nie tylko rozwiążą problemy komunikacyjne, ale również zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach projektu powstanie ponad 3000 nowych miejsc postojowych w dziesięciu kluczowych lokalizacjach miasta, a parkingi będą pełnić także funkcję schronów. Sprawdź, gdzie powstaną.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Parking z funkcją schronu

Nowe inwestycje mają być odpowiedzią na rosnące potrzeby kierowców oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem cywilnym. Prezydent Kielc Agata Wojda podkreśliła, że parkingi będą miały podwójne zastosowanie.

Inwestycje te będą pełnić także funkcje bezpieczeństwa. W tych kubaturowych parkingach znajdą się miejsca doraźnego schronienia. W czasach, których nie chcemy doczekać, ale w niebezpiecznych czasach, o których musimy myśleć, znajdą się tam przestrzenie, które będą do dyspozycji mieszkańców - zapowiedziała Wojda.

Zastępca prezydenta Łukasz Syska wyjaśnił, że pod każdym z planowanych parkingów w części podziemnej powstanie miejsce doraźnego schronienia lub obiekt tzw. czwartej kategorii. Mają one zapewniać ochronę m.in. przed dronami i rakietami, a także być wyposażone w niezbędne węzły sanitarne.



Gdzie powstaną nowe parkingi?

Projekt obejmuje różne rejony miasta. Dwie lokalizacje przewidziano jako parkingi całkowicie podziemne: pod placem Wolności oraz przy Inkubatorze Technologicznym Kieleckiego Parku Technologicznego.

Największy z obiektów, na około 550 pojazdów, ma powstać przy ulicy Kamińskiego, obsługując m.in. pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz gości Ogrodu Botanicznego.

Pozostałe parkingi zostaną zlokalizowane przy ulicach: Solnej (do 300 miejsc), Grunwaldzkiej (około 300 miejsc), a także na osiedlach Barwinek (ul. Popiełuszki), Świętokrzyskie (okolice SP nr 33), Podkarczówka (ul. Krakowska), KSM (ul. Sandomierska) oraz między Dalnią a Ślichowicami.

Wybór lokalizacji osiedlowych był uzależniony od liczby mieszkańców, dostępności schronów w okolicy oraz posiadania przez miasto odpowiednich działek.

Finansowanie i harmonogram inwestycji

Do realizacji projektu władze miasta planują wykorzystać środki unijne, fundusze z Krajowego Planu Odbudowy oraz dotacje od wojewody.

Wiele obiektów ma powstać w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jeszcze w tym roku ma zostać wyłoniony partner prywatny dla trzech parkingów: przy ulicach Kamińskiego, Grunwaldzkiej i Solnej.

Na osiedlach przewiduje się możliwość wykupu miejsc postojowych przez mieszkańców, co ma wspomóc finansowanie inwestycji. Koszty budowy jednego miejsca parkingowego są zróżnicowane - od 75 000 zł w części nadziemnej do nawet 300 000 zł w części podziemnej z funkcją schronu.

Dla przykładu, parking pod placem Wolności na około 250 pojazdów ma kosztować miasto około 60 mln zł brutto. Pierwsze prace budowlane przy parkingu pod Inkubatorem Kieleckiego Parku Technologicznego oraz na placu Wolności mają ruszyć w przyszłym roku. Inwestycje osiedlowe będą realizowane w kolejnym etapie.