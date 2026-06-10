Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny wyraża ubolewanie z powodu słów Zbigniewa Ziobry, kwestionujących kompetencję i wiarygodność sędziego Wojciecha Łączewskiego - tej treści oświadczenie pojawiło się na stronach resortu i Prokuratury Krajowej.

Wojciech Łączewski na sali rozpraw, 30 marca 2015 roku. / Leszek Szymański / PAP

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Kierujący nimi Waldemar Żurek przeprasza więc byłego już sędziego - Wojciecha Łączewskiego - za słowa naruszające jego dobra osobiste.

Przeprosiny są skutkiem trwającego od kilku lat procesu, który Wojciech Łączewski wytoczył Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Chodziło o słowa pełniącego obie te funkcje Zbigniewa Ziobrę na kilku konferencjach prasowych 7 lat temu. Oba urzędy stwierdzają teraz, że "wypowiedzi te nigdy nie powinny zostać sformułowane".

To jest efekt ugody pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym a mną. W tle toczy się jeszcze postępowanie w ramach tego samego przeciwko Zbigniewowi Ziobro. Sam Zbigniew Ziobro będzie musiał mnie przeprosić na łamach ogólnopolskich mediów, czyli tak jak jego słowa z 2019 roku były rozkolportowane - wyjaśnia były już sędzia Wojciech Łączewski.



