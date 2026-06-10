Poczta Polska rozpoczyna przełomowy projekt. Wybrane placówki, w ramach pilotażu, będą testować rowery z napędem wodorowym. Oceniane będą m.in. możliwości wykorzystania ich w codziennej pracy listonoszy. Jak podkreślono, to unikalny na skalę europejską projekt.

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Poczta Polska rozpoczyna testy rowerów z napędem na wodór.

Program pilotażowy ma sprawdzić realną przydatność sprzętu w pracy.

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Ruszają testy rowerów na wodór

Rusza program pilotażowy Poczty Polskiej, w ramach którego wybrane placówki będą testować rowery z napędem wodorowym w codziennej pracy.

Pilotaż ma za zadanie sprawdzić możliwości wykorzystania takiego sprzętu w pracy listonoszy. Oceniany będzie m.in. zasięg rowerów czy czas przygotowania go do jazdy - w tym m.in. wymiany zbiorników z wodorem. Istotna będzie także niezawodność jednośladów oraz komfort użytkowania.

Program testów to także okazja do zweryfikowania, jak w rzeczywistych warunkach codziennej pracy sprawuje się napęd wodorowy w rowerze.

Jak wskazano w komunikacie to pierwszy taki projekt w Europie Środkowej i Wschodniej. Na podstawie wyników pilotażu zostanie podjęta decyzja ws. dalszych działań.

Poczta Polska rozpoczyna testy pilotażowe rowerów z napędem na wodór (fot. materiały prasowe / Biuro Prasowe Poczty Polskiej)

Ekologia gra ważną rolę

Sławomir Żurawski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. operacji, wskazał, że program testów ma w efekcie poprawić jakość pracy i ekonomię transportu.

"Testy rowerów na wodór wpisują się w działania Poczty Polskiej związane z poszukiwaniem nowoczesnych i niskoemisyjnych rozwiązań dla logistyki miejskiej" - dodał Żurawski, cytowany w komunikacie poczty.

Program powstał we współpracy Poczty Polskiej z polskim producentem rowerów z napędem wodorowym - frimą Groclin.