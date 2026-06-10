Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury? Dlaczego PSL nie wystawił własnego kandydata na prezydenta Krakowa? Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Paszyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL, byłego ministra rozwoju. Zapraszamy!

Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego PSL / Mikołaj Poruszek / RMF24

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM na gorąco skomentujemy wyniki środowego głosowania w Sejmie ws. wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W rozmowie nie zabraknie pytań o inne istotne wydarzenia polityczne. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? Czy rząd powinien dopłacać artystom do emerytury? Dlaczego PSL nie wystawił własnego kandydata na prezydenta Krakowa?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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