Liczba miliarderów w Polsce rośnie najszybciej w Europie – wynika z najnowszego raportu firmy Frank Knight, na który powołuje się szwedzki dziennik "Svenska Dagbladet". Warszawa staje się nowym centrum luksusu, a światowe marki coraz chętniej wybierają właśnie nasz kraj na miejsce ekspansji.

Warszawa / Shutterstock

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Jeszcze kilka lat temu Polska nie była kojarzona z luksusem, a rynek dóbr premium wydawał się domeną zachodnich stolic. Dziś sytuacja zmienia się w zawrotnym tempie. Według tegorocznego raportu firmy konsultingowej Frank Knight, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba dolarowych miliarderów w Polsce wzrośnie aż o 123 procent - z obecnych 13 do 29 osób. To najszybszy wzrost w całej Europie.

W Szwecji - która zajmuje drugie miejsce w tym zestawieniu - liczba najbogatszych powiększy się o 81 procent. Na świecie większą dynamikę wzrostu liczby miliarderów notuje Arabia Saudyjska.

Warszawa nową stolicą luksusu w Europie

Warszawa coraz śmielej konkuruje z takimi metropoliami jak Paryż, Berlin czy Londyn. To właśnie w stolicy Polski otwarto niedawno salon luksusowych samochodów Maybach - drugi taki na świecie po Szanghaju. Z kolei Rolls-Royce notuje w Polsce rekordowe wyniki sprzedaży, a w planach są kolejne showroomy marek z najwyższej półki, takich jak McLaren czy Aston Martin. Zdaniem "SvD" klienci będą mogli wybierać wykończenia aut nawet z 24-karatowego złota.

Jak zauważa "Svenska Dagbladet", Warszawa staje się centrum ekspansji luksusowych marek na całą Europę Środkowo-Wschodnią. To tu skupiają się inwestycje, a światowe koncerny coraz chętniej wybierają Polskę jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju w regionie.

Gospodarczy sukces i optymistyczne prognozy

Szwedzi zwracają także uwagę na transformację gospodarczą, jaką przeszła Polska w ciągu ostatnich trzech dekad. Nasz kraj znalazł się w gronie 20 największych gospodarek świata, a PKB utrzymuje się na poziomie 3,5-3,6 procent. Według prognoz Komisji Europejskiej, w najbliższych latach szybszy rozwój w Europie odnotuje tylko Malta. Dodatkowo, Polska może pochwalić się niskim bezrobociem i rosnącą konsumpcją gospodarstw domowych.

Optymizm widać także wśród zagranicznych inwestorów. Ponad połowa szwedzkich firm działających w Polsce deklaruje chęć zwiększenia inwestycji - wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Business Sweden.