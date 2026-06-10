48 reprezentacji, ponad 1200 piłkarzy i tylko jeden cel – Puchar Świata. Już 11 czerwca rusza historyczny, największy w dziejach turniej w USA, Kanadzie i Meksyku. Choć na boiskach zobaczymy weteranów z gigantycznym doświadczeniem, oczy skautów i kibiców będą zwrócone na nową falę cudownych dzieci futbolu. Kto w wieku, w którym większość rówieśników dopiero wchodzi w dorosłość, weźmie na swoje barki presję całego narodu?

Gilberto Mora, Carlos Rodriguez i Erik Lira z Meksyku na podium po zwycięstwie 2:1 nad USA w finale CONCACAF Gold Cup pomiędzy USA a Meksykiem / Carlos Ramirez / PAP/EPA

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Samotny król nastolatków: Gilberto Mora

Wśród wszystkich zawodników zgłoszonych do turnieju, tylko jeden nie ukończył jeszcze 18. roku życia. To meksykański diament - Gilberto Mora.

Mający zaledwie 17 lat i 240 dni pomocnik Club Tijuana nie jedzie na turniej wyłącznie po naukę. Mora ma już na koncie blisko 50 występów w seniorskiej piłce klubowej, a w zeszłym roku odegrał istotną rolę w wygranym przez Meksyk Złotym Pucharze CONCACAF. Nic dziwnego, że nastolatka już teraz intensywnie obserwują wysłannicy Realu Madryt.

Gdy najstarsi zawodnicy tego mundialu (jak choćby 43-letni bramkarz Szkocji, Craig Gordon) grali już na poziomie Premier League, Gilberto Mory... nie było jeszcze na świecie. Urodził się w październiku 2008 roku.

Meksykanin pisze historię. W oficjalnym zestawieniu najmłodszych graczy w dziejach mistrzostw świata plasuje się na wysokim 5. miejscu - tuż za legendarnym Pelé, a przed takimi ikonami jak Samuel Eto’o.

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Nowa fala osiemnastolatków

Zaraz za plecami meksykańskiego pomocnika znajduje się grupa głodnych sukcesu 18-latków, którzy zdążyli już wskoczyć do notesów dyrektorów sportowych największych europejskich potęg. Oto jak prezentuje się czołówka najmłodszych talentów turnieju:

Gilberto Mora, Meksyk, Club Tijuana, 17 lat, 240 dni

Hugo Sochurek, Czechy, Sparta Praga, 18 lat, 4 dni

Ibrahim Mbaye, Senegal, Paris Saint-Germain, 18 lat, 138 dni

Hamza Abdelkarim, Egipt, FC Barcelona, 18 lat, 161 dni

Bara Sapoko Ndiaye, Senegal, Bayern Monachium, 18 lat, 162 dni

Na kogo warto zwrócić szczególną uwagę?

Hugo Sochurek (Czechy). Swoje 18. urodziny świętował na kilka dni przed meczem otwarcia. Choć w pierwszej drużynie Sparty Praga rozegrał dopiero kilka spotkań, selekcjoner uznał, że jego bezczelność i kreatywność w środku pola to idealny as w rękawie.

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Ibrahim Mbaye oraz Bara Sapoko Ndiaye (Senegal). Reprezentacja Senegalu stawia na młodzieńczą fantazję. Skrzydłowi z PSG oraz Bayernu mają wnieść do gry mistrzów Afryki z 2022 roku dynamikę i nieprzewidywalność w pojedynkach jeden na jeden.

Hamza Abdelkarim (Egipt). Wychowanek słynnej barcelońskiej La Masii. Choć Egipt kojarzy się całemu światu głównie z Mohamedem Salahem, Abdelkarim ma potencjał, by podczas tego turnieju stać się nowym reżyserem gry "Faraonów".

Gwiazdy, które nie potrzebują dowodu osobistego

Mówiąc o młodości na tym mundialu, nie sposób zapomnieć o graczach, którzy mimo nastoletniego wieku są już pełnoprawnymi liderami swoich kadr i globalnymi markami.

Najlepszym przykładem jest Lamine Yamal. Choć hiszpański supertalent ma już 18 lat (i z racji wieku nie łapie się do ścisłego top 3 najmłodszych), jedzie za ocean jako mistrz Europy i jedna z największych gwiazd formatu światowego. Presja? Dla niego to pojęcie abstrakcyjne. Podobnie wygląda sytuacja Ekwadorczyka Kendry'ego Páeza (19 lat), który od dawna zachwyca piłkarską dojrzałością w Ameryce Południowej.

Przyszłość jest teraz

Mundial 2026 udowadnia, że metryka w profesjonalnym futbolu straciła na znaczeniu. Trenerzy nie boją się rzucać nastolatków na głęboką wodę, a nowoczesne przygotowanie fizyczne pozwala 17- i 18-latkom na równorzędną, twardą walkę z doświadczonymi obrońcami.

Czy któryś z tych "młodych gniewnych" powtórzy wyczyn Pelé z 1958 roku lub Kyliana Mbappé z 2018 roku i poprowadzi swój kraj do złota? Przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni. Jedno jest pewne - na naszych oczach rodzi się nowa era światowego futbolu.