Na stacjach paliw w Świnoujściu w piątek obserwowany jest wzmożony ruch samochodów z tablicami rejestracyjnymi z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. By uniknąć ewentualnego braku paliwa, spowodowanego zintensyfikowanym ruchem na stacjach, cysterny będą transportowane promami również w święta.

Kolejki na Orlenie w Świnoujściu w piątek, 3 kwietnia 2026 roku / Marcin Bielecki / PAP

Na stacjach benzynowych w Świnoujściu ustawiają się dzisiaj kolejki niemieckich kierowców.

Urząd Miasta zapewnia, że paliwa nie zabraknie.

W piątek przed południem ruch na stacjach paliw w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) jest wzmożony. Większość klientów to kierowcy samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Głównie z obszaru Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Do dystrybutorów ustawiają się długie kolejki aut. Największy ruch jest na ul. Nowokarsiborskiej, gdzie w niewielkiej odległości znajdują się trzy stacje paliw. Dodatkowo jest to główna trasa wlotowa i wylotowa do tunelu pod Świną.

Kierowcy chcą zatankować, nie mieszczą się na podjeździe, stoją na ulicy, która powinna być przejezdna. W związku z tym straż miejska reguluje ręcznie ruchem. Gdyby wydarzyło się tak, że tych kierowców byłoby za dużo, wówczas będą kierowani na obwodnicę, aby ten przejazd był swobodny. Obserwujemy tzw. turystykę paliwową. Ma to związek oczywiście z tym, że na polskich stacjach paliw ceny są niższe niż na stacjach niemieckich. W związku z tym mamy dużo kierowców, naszych sąsiadów z Zachodu, którzy chcą zatankować taniej – powiedział Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.



Świnoujście, 3 kwietnia 2026 / Marcin Bielecki /PAP



Dostawy będą także w świąteczny weekend

Zabezpieczając się przed ewentualnymi brakami paliwa w okresie świątecznym, Urząd Miasta wystąpił do Urzędu Morskiego o zgodę na transport paliwa również w wielkanocny weekend. W nocy między 4-6 kwietnia cysterny będą transportowane na pokładzie promu Karsibór. Będzie się to odbywało między 23:00-04:00.

Jedyna trasa, która łączy prawo- i lewobrzeżną część miasta - wyspy Wolin i Uznam - prowadzi przez tunel pod Świną. Dlatego paliwa do Świnoujścia są dostarczane tylko promami, a nie drogą lądową. Do tunelu materiały niebezpieczne wjechać nie mogą, dlatego cysterny zabierają promy i pojazdy, które przewożą materiały niebezpieczne. Promy kursują od poniedziałku do soboty. W związku ze świętami, prom nie zabierałby autocystern – tłumaczy Basałygo.

Urząd Miasta zapewnia, że kierowcy, którzy przyjadą w wielkanocny weekend do Świnoujścia, nie powinni mieć problemu z zatankowaniem samochodów.

W piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

