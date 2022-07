Szczecin chce ścigać niemieckich kierowców, którzy nagminnie nie płacą za parkowanie samochodów w strefie. Władze miasta zgłosiły już do Ministerstwa Finansów pomysł zmian prawa, które umożliwią windykację kar za brak opłat. Teraz urzędnicy poza wezwaniem do uiszczenia kary nie mogą zrobić nic.

Szczecin z lotu ptaka na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Zagraniczni kierowcy karę za postój w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty dostają tak jak Polacy. Niestety obecnie nie ma możliwości ściągnąć należności. Za brak biletu parkingowego wręczany jest nie mandat a opłata dodatkowa. To uniemożliwia windykację.

Możemy jedynie informować kierowców z zagranicy o nałożeniu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój i apelować do ich uczciwości, by karę zapłacili - mówi Dariusz Sadowski z urzędu miasta w Szczecinie.

Jak pokazują twarde dane, apele na niewiele się zdają. Za postój samochodu bez wizyty w parkomacie zalega blisko 75 tysięcy kierowców z zagranicy, głównie z Niemiec. To dane z ostatnich 5 lat. Gdyby kary udało się ściągnąć od wszystkich, do budżetu miasta wpłynęłoby 5,5 miliona złotych.

Z tego powodu szczecińscy urzędnicy wystąpili już do Ministerstwa Finansów z propozycją zmian w prawie, które umożliwią dochodzenie należności od właścicieli aut na zagranicznych numerach rejestracyjnych.

Pomysł wstępnie się spodobał. Chodzi o to, żebyśmy mogli skutecznie egzekwować przepisy. Poza tym to nie dotyczy tylko Szczecina. To nie jest odosobniony problem. Teoretycznie dotyczy to wszystkich samorządów w Polsce, choć trzeba mieć świadomość, że goście z Niemiec w tak dużej liczbie przybywają głównie do zachodniej części kraju - mówi Dariusz Sadowski.

Samorządy mogą ścigać niepłacących za postój tylko przez 5 lat. Po tym czasie kary się przedawniają.