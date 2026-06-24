Wakacyjny hit powraca - już w piątek w pierwszy kurs w tym sezonie wyruszy pociąg Adriatic Express, który zawiezie turystów z Polski do Chorwacji. Skład wyruszy z Warszawy, aby przez Czechy, Austrię i Słowenię dotrzeć do Rijeki. Co więcej, tegoroczna trasa pozwoli także zobaczyć zupełnie nowe kierunki. To doskonała wiadomość dla tych, którzy planują wakacje nad Adriatykiem i wolą podróże koleją zamiast samolotem czy samochodem.

Adriatic Express, pociąg z Polski do chorwackiej Rijeki wraca na tory (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Hitowe połączenie kolejowe z Polski nad Adriatyk powraca na tory.

W te wakacje dojedziemy bezpośrednio do chorwackiej Rijeki i słoweńskiego Kopru.

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Pociąg Adriatic Express znów wyrusza w trasę

Sezon urlopowy przynosi dobre wieści dla turystów - od 26 czerwca Adriatic Express ponownie zabierze pasażerów w długą, bo liczącą około 1240 kilometrów trasę do Rijeki.

Skład wyjedzie z Warszawy Wschodniej o godzinie 13:36. Zanim przekroczy granicę, zatrzyma się w wielu polskich miastach. Na trasie są między innymi: Opoczno, Włoszczowa, Sosnowiec, Katowice, Wodzisław Śląski, Czechowice-Dziedzice, Chałupki czy Zebrzydowice. Po drodze pasażerowie miną Czechy oraz Austrię - zatrzymując się m.in. w Wiedniu - a także Słowenię.

Pociąg będzie kursował do końca sierpnia aż sześć razy w tygodniu.

Bezpośrednie połączenie do Chorwacji i Słowenii

W ubiegłych latach bezpośredni dojazd do Rijeki był prawdziwym hitem. Co więcej, tegoroczną ofertę uatrakcyjniono o nowe kierunki, do których można dotrzeć.

Na stacji w Lublanie (stolicy Słowenii) skład zostanie rozdzielony. Część wagonów pojedzie do Rijeki w Chorwacji, a pozostałe udadzą się w kierunku słoweńskiego Kopru, gdzie pasażerowie dotrą o godzinie 9:37 następnego dnia.

Z kolei ci pasażerowie, którzy zmierzają do Rijeki, wysiądą planowo o 10:04. Co więcej, turyści zyskują opcję skorzystania z łączonego biletu na autobus, który zawiezie ich z Lublany do włoskiego Triestu.

Krótsza podróż i specjalna oferta biletowa

Na kilku kluczowych odcinkach podróż pociągiem z Chorwacji do Polski będzie krótsza niż rok temu. Z Opatiji do Warszawy wrócimy w 18 godzin i 41 minut, czyli o 40 minut szybciej niż w minionym sezonie.

Jeśli interesują nas tanie bilety kolejowe, warto zainteresować się ofertą "Super Promo International". Pozwala ona kupić bilet w nieco niższej cenie niż podstawowa.

Zgodnie z cennikiem tej promocji, do Rijeki najtańsze miejsca siedzące w drugiej klasie kupimy już od 39,90 EUR (około 171 zł) przy wyjeździe z Katowic oraz od 44,90 EUR (około 192 zł) ze stolicy. Z kolei za miejsce w kuszetce zapłacimy od 69,90 EUR (około 300 zł).

Co warto zobaczyć na chorwackim i słoweńskim wybrzeżu?

Rijeka, trzecia co do wielkości aglomeracja w Chorwacji, nie bez powodu zyskuje miano wakacyjnego hitu i skutecznie goni pod względem popularności Split czy Dubrownik. To tętniące życiem miejsce kusi bogatą historią.

Zwiedzając ten zabytkowy kurort na wybrzeżu Adriatyku, nie można pominąć monumentalnego Zamku Trsat ani barokowej katedry Św. Wita. Miłośnicy lokalnych przysmaków będą w siódmym niebie - tamtejsze restauracje serwują tradycyjny gulasz z dorsza, klopsiki z sardynek czy czarne risotto z mątwy. W czerwcu i lipcu miasto ożywa dodatkowo dzięki festiwalowi Rijeka Summer Nights.

Z kolei Koper to największe miasto na słoweńskim wybrzeżu, które urzeka kameralną, zabytkową starówką. Stanowi on znakomitą bazę wypadową do głębszej eksploracji państwa oraz pobliskich Włoch. Wybierając taki wakacyjny urlop pociągiem, fundujemy sobie mnóstwo unikalnych krajobrazów i relaks, którego brakuje podczas długiej jazdy autem.