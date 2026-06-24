Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów, wyszedł na Służewiu i uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. To właśnie w związku z tym incydentem rano pojawiły się utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

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Wieczorem dostaliśmy zgłoszenie, że jakiś mężczyzna uszkodził zabezpieczenie czerpnio-wyrzutni i wszedł w tunel na stacji Ursynów i wyszedł na Służewiu. Służby sprawdzają, czy nie doszło do innych uszkodzeń. Mężczyzna został zatrzymany przez policję - przekazała RMF FM asp. Natalia de Laurans z Komendy Stołecznej Policji.

Od rana pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny - Politechnika. Uruchomione zostały linie zastępcze - tramwajowa i autobusowa.



