Już w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, na ul. Kamieńskiego w Krakowie rozpoczną się prace związane z rozbudową fragmentu tej kluczowej trasy. Kierowców i pieszych czekają poważne zmiany w organizacji ruchu, które potrwają przez całe wakacje.

/ ZDMK /

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W poniedziałek, 29 czerwca, ruszają prace przy rozbudowie odcinka ul. Kamieńskiego w Dzielnicy XIII Podgórze. Modernizacja obejmie poszerzenie chodnika w kierunku ul. Łagiewnickiej, budowę muru oporowego oraz instalację nowego oświetlenia.

Przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna.

Zmiany w organizacji ruchu - co czeka kierowców?

Główne roboty zaplanowano na okres wakacyjny.

Od 29 czerwca do końca sierpnia na około 100-metrowym odcinku - od zatoki autobusowej za Rondem Matecznego w stronę Wieliczki do zjazdu na łącznicę do ul. Tischnera - wprowadzone zostaną istotne zmiany.

W kierunku Wieliczki zamknięty będzie prawy pas ruchu. Kierowcy pojadą dwoma pasami, z czego jeden zostanie przeniesiony na jezdnię północną.

W razie potrzeby jeden z nich będzie funkcjonował jako buspas.

W stronę Ronda Matecznego ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem, wspólnym dla samochodów i autobusów. Buspas zostanie tymczasowo zlikwidowany.

W rejonie robót wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zmiany dotkną również pieszych, którzy będą musieli korzystać z obejścia przez kładkę pieszo-rowerową.



Kiedy koniec utrudnień?

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec października. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania w rejonie prowadzonych robót.

O kolejnych etapach inwestycji będą pojawiać się bieżące informacje.